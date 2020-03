Ancora fiamme a Pescaglia: incendio a Monsagrati Alto

Dopo le fiamme dello scorso martedì (24 marzo), altro incendio nel territorio di Pescaglia. Le fiamme questa volta hanno colpito località Monsagrati: sul posto una squadra di vigili del fuoco e una dell’Unione Mediavalle.

“E per non farci mancare niente, incendio a Monsagrati Alto – le parole del sindaco Andrea Bonfanti -. L’incendio è in fase di risoluzione, nonostante il vento, grazie all’intervento delle squadre dell’Unione, dei volontari (grazie soprattutto a Mauro Sorbi per la sua tempestività) e dei vigili del fuoco. Vi ricordo che c’è il divieto di bruciare fino al 31 marzo. Questo irresponsabile che si è messo a bruciare nonostante il divieto, se lo ricorderà per tanto tempo”.