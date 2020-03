Coronavirus, 19 contagiati nella Rsa di Gallicano tra anziani e operatori sanitari

“La situazione è in continua evoluzione, siamo molto preoccupati”. Sono le parole a caldo del sindaco di Gallicano, David Saisi, appena appreso che nella Rsa Paoli Puccetti dove sono alloggiati 23 anziani, 12 sono risultati positivi al coronavirus.

A questo bilancio ancora parziale (nella giornata sono stati fatti ulteriori tamponi) si devono aggiungere sette operatori sanitari della struttura che sono stati ugualmente contagiati.

Il bilancio è salito nel corso della giornata: si era partiti con 13 contagiati (10 anziani e tre operatori sanitari): “Stiamo ancora aspettando l’esito di alcuni tamponi, ieri sera ne sono stati effettuati 31 – diceva nel primo pomeriggio il sindaco Saisi che è in continuo contatto telefonico con la struttura gestita dall’Asl -: siamo molto preoccupati per il fatto che la maggior parte degli anziani e soprattutto degli operatori sono cittadini del nostro paese”.

Una situazione, dunque, molto delicata che l’Asl sta cercando di affrontare. Si fa strada l’ipotesi di realizzare nella struttura per anziani una Rsa covid, sul modello di quelle annunciate nei giorni scorsi dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi.

“Attendiamo le decisioni dell’Asl – spiega Saisi -, ci si sta organizzando per dotare tutte le persone dei dpi e riorganizzare eventualmente la struttura”. Incerto ancora il destino degli altri ospiti che finora non sono risultati positivi. Potrebbero essere isolati all’interno della struttura o trasferiti altrove.

In serata il bilancio si è purtroppo aggravato, come comunicato dal sindaco Saisi in una diretta facebook in serata. “I contagi purtroppo sono saliti a 19 complessivamente: si tratta comunque di ospiti la maggior parte dei quali è asintomatica. Gli operatori sanitari hanno preso tutte le precauzioni del caso e hanno avuto contatti ridottissimi”.

Nel dettaglio, per quello che riguarda i contagi, sono risultati positivi due operatori residenti a Lucca e Coreglia, un ospite di Bagni di Lucca, uno di Piazza al Serchio, uno di Fabbriche di Vergemoli e altri tre di Borgo a Mozzano. Di questi due sono ospiti, uno è un operatore. Due contagiati sono residente a Pieve Fosciana: uno è un ospite della Rsa, un altro è un operatore. Altri due ospiti contagiati sono residenti a Molazzana.

Sette invece i contagiati di Gallicano: 4 sono ospiti della struttura, altri 3 sono operatori.