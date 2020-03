Coronavirus, 400 milioni ai Comuni per l’emergenza

Una iniezione importante di liquidità alle amministrazioni comunali per fronteggiare, sul territorio, l’emergenza economica creata dal contagio da coronavirus. Il via libera arriva con un nuovo decreto firmato dal presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, insieme ad un’ordinanza della protezione civile.

Misure con cui oltre all’anticipazione del fondo di solidarietà comunale che si sarebbe dovuto erogare a maggio si destinano alle amministrazioni fondi per 400 milioni. Il denaro, come ha spiegato Conte, nella conferenza stampa di questa sera, insieme al ministro all’economia Roberto Gualtieri, sarà messo a disposizione per erogare servizi di assistenza ai cittadini in difficoltà economica sia sotto la forma di buoni di acquisto sia in prodotti alimentari e viveri, anche attivando il volontariato e la società civile.

Conte dopo aver espresso solidarietà e cordoglio per le ormai oltre 10mila vittime del virus in Toscana ha ribadito che “lo Stato c’è. Stiamo facendo il possibile per garantire che tutti i cittadini in difficoltà e sono purtroppo molti possano avere un sostegno economico concreto”.

Oltre ad annunciare una nuova manovra economica e una procedura di erogazione della cassa integrazione in deroga spedita, Conte ha ribadito l’impegno a fare in modo che anche tantissime altre categorie economiche e lavoratori autonomi e stagionali ricevano il bonus già per il mese di marzo: “Faremo il possibile perché la Cig arrivi entro il 15 aprile”.

Conte ha anche anticipato che le scuole non riapriranno il 3 aprile, ma ormai la notizia circolava da giorni