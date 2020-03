Coronavirus, altri 19 positivi a Lucca. Nella Piana 31 in più, 21 i nuovi casi in Valle

Sono 61 i nuovi casi positivi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Lucca, in cui devono contarsi purtroppo anche tre nuovi decessi.

La drammatica lista delle vittime del covid19 si allunga infatti: nell’ultimo giorno sono morti un 78enne di Lucca, un 86enne di Capannori e un 77enne di Pietrasanta.

Il capoluogo piange Massimiliano Francesconi. Il 78enne si trovava ricoverato all’ospedale San Luca e purtroppo non ce l’ha fatta. Nelle ultime ore è spirato anche un 86enne capannorese: si tratta di Germano Serafini, anche lui morto in ospedale.

La maggior parte di nuovi contagi nella Piana di Lucca, 31 in più rispetto a ieri, e un forte incremento in Valle del Serchio e Garfagnana, dove i nuovi casi sono 21. Qui deve registrarsi un caso a Gallicano: nella Rsa Paoli Puccetti 10 anziani sono risultati positivi insieme ad altri 3 operatori.

Altri 9 – di cui 4 a Viareggio – devono invece aggiungersi al bilancio del contagio in Versilia.

Lucca e la Piana

Spicca tra tutti il dato di Lucca, dove i nuovi contagi registrati sono 19 ma il dato potrebbe essere dovuto ad un ritardo del laboratorio di analisi nella comunicazione del dato, come ha spiegato oggi la protezione civile regionale fornendo il bollettino giornaliero.

“A prima vista – commenta al riguardo l’assessore alla protezione civile di Lucca, Francesco Raspini -, la fotografia di oggi è sconfortante. I numeri sono in netta crescita rispetto a quelli comunicati ieri e l’altro ieri. Tuttavia, come già ho provato a dire più di una volta, non possiamo ancora parlare di una tendenza consolidata nel nostro territorio visto che la crescita dei contagi risulta estremamente altalenante. La buona notizia è che la pressione sul pronto soccorso dell’ospedale è elevata, ma a quando ci viene riferito ancora gestibile”.

“Purtroppo – aggiunge Raspini -, dobbiamo ancora tenere duro. Queste restrizioni dureranno ancora per un po’. Ma da quello che ci dicono gli esperti i risultati si cominciano a vedere, soprattutto nelle zone che per prime sono state colpite”.

Altri 8 i casi che si sono dovuti registrare a Capannori.

Si tratta di 6 donne di 23, 41, 54, 68, 83 e 91 anni e di 2 uomini di 55 e 69 anni.

“A loro e alle loro famiglie – spiega il sindaco Luca Menesini – l’abbraccio stretto della comunità di Capannori. Oggi, purtroppo, abbiamo anche un nuovo decesso: un uomo di 86 anni. Ai suoi familiari va il mio abbraccio personale in attesa di poterlo dare dal vivo e vi chiedo di far sentire il calore della nostra comunità”.

“I numeri che abbiamo – sostiene Menesini – ci indicano una situazione che pare stia rallentando: bisogna infatti mettere il numero in relazione al fatto che sono stati fatti molti più tamponi nell’ultima settimana. Segnali, come nel resto del Paese, che ci dicono che dobbiamo insistere sulla strada intrapresa. Bisogna stare a casa ed evitate il contatto”.

Altri 3 casi si registrano ad Altopascio.

Valle del Serchio

Per quello che riguarda la valle del Serchio i nuovi contagi sommano 21. Due nuovi si sono registrati a Bagni di Lucca, altri 2 a Barga, 3 a Borgo a Mozzano, uno a Coreglia Antelminelli, uno a Fabbriche di Vergemoli, uno a Piazza al Serchio, 2 a Pieve Fosciana, uno a Vagli Sotto e ben 7 a Gallicano.

Versilia

Nove si diceva i casi in Versilia: 4 sono quelli registrati a Viareggio, 2 a Camaiore, 2 a Massarosa e uno, infine, a Pietrasanta.