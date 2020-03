Le ‘sartine di Lucca’ donano mascherine ai vigili urbani

La polizia municipale di Lucca ringrazia le Sartine di Lucca per aver donato agli agenti del Comando mascherine di protezione individuale. Donne, mamme, giovani ragazze che hanno deciso di offrire il proprio contributo in questa emergenza restando a casa e lavorando alla cucitura di mascherine. Il loro lavoro è stato realizzabile grazie al contributo fondamentale di ditte private ed esercizi commerciali della città di Lucca che si sono impegnati a reperire a titolo gratuito le materie prime.

Un ringraziamento va inoltre la ditta Business Open di Daniele Barbacci & C. snc dalla quale ha ricevuto in dono gel igienizzanti concentrati per mani.

La polizia municipale, congiuntamente alle altre forze di polizia, è quotidianamente impegnata sul territorio per assicurare il rispetto delle disposizioni impartite dal Governo al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini. Ricevere donazioni di dispositivi di protezione individuale da parte della comunità locale è un chiaro segnale di riconoscimento dell’importanza lavoro degli agenti in questo frangente così impegnativo per il Paese.