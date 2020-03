Ospedale, 100 tessere per sosta gratis a medici e infermieri

Ge.Sat scarl, la società consortile per la gestione dei servizi non sanitari dei nuovi ospedali toscani ha comunicato ieri (27 marzo) che saranno messe a disposizione del personale sanitario dell’Ospedale San Luca di Lucca, cento tessere che consentiranno il parcheggio gratuito di medici ed infermieri anche nei parcheggi a pagamento della struttura.

L’aumento dei turni del personale sanitario per far fronte all’epidemia di Covid-19 aveva infatti reso insufficienti i posti auto destinati ai dipendenti. In questo modo, fino alla fine dell’emergenza, i lavoratori del San Luca potranno posteggiare l’auto senza ulteriori problemi.

“Un ringraziamento a Ge.Sat e alla dott.ssa Maielli, responsabile dei presidi ospedalieri, per la sensibilità dimostrata – affermano il responsabile della zona distretto della Piana di Lucca di Azienda Usl Toscana Nord Ovest Luigi Rossi e il sindaco di Lucca e presidente della conferenza zonale dei sindaci Alessandro Tambellini – in questo momento il personale sanitario è già oberato di un enorme carico e questo dà modo a tutti di poter raggiungere il posto di lavoro senza complicazioni”.