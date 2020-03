Spostamenti non motivati, altri 7 nei guai a Viareggio

Continuano le violazioni alle norme a tutela della salute pubblica durante l’emergenza coronavirus. In Versilia la polizia ha fatto scattare altre sette denunce per quanti, fermati ai posti di controllo, non sono stati in grado di fornire validi motivi per gli spostamenti: c’è chi porta il cane a passeggio a 5 chilometri da casa; chi va a fare la spesa in comitiva e, addirittura, chi continua a fare jogging in pineta.

In particolare, nella sola giornata di ieri sono state controllate 30 persone, sette delle quali sono state segnalate alle competenti autorità ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del recente decreto legislativo numero 19 del 25 marzo scorso.

Per queste scatterà una sanzione amministrativa in denaro da 400 a 3.000 euro, ulteriormente aumentata nel caso in cui la violazione sia reiterata o avvenga mediante l’utilizzo di un veicolo, che sarà notificata ai trasgressori nelle prossime settimane.