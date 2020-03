Un altro caso di coronavirus nel comune di Coreglia

Un nuovo caso di contagio al coronavirus nel territorio del Comune di Coreglia Antelminelli. La comunicazione ufficiale da parte delle competenti autorità sanitarie è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi al sindaco Valerio Amadei.

“Si tratta – spiega il sindaco – di una persona residente nella frazione di Ghivizzano: la situazione è sotto controllo, la Asl sta procedendo alle verifiche necessarie per risalire ai contatti più stretti del soggetto risultato positivo”.

“Nell’esprimere la mia vicinanza alla persona contagiata ed ai suoi familiari in questo momento difficile – aggiunge -, invito ancora una volta la cittadinanza a seguire tutte le misure necessarie per contrastare il contagio, dando ascolto unicamente alle indicazioni provenienti da fonti istituzionali e certificate, per non cadere vittime di fake news, informazioni scorrette che alimentano ansia e comportamenti inadeguati e pericolosi”.