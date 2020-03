A Campo di Marte da martedì 16 posti di cure intermedie

Sei posti letto di terapia intensiva, ma con possibilità di salire a 12 entro pochi giorni, sono attivi da oggi (29 marzo) nel padiglione O della Cittadella della Salute a Campo di Marte di Lucca e sono pronti ad essere utilizzati, se ci sarà bisogno. Sono a disposizione di tutta l’area vasta Toscana nord ovest.

Da martedì (31 marzo) saranno anche disponibili, sempre a Campo di Marte, ulteriori 16 posti di cure intermedie nel padiglione C.

Altri posti letto saranno presto disponibili anche nell’ambito territoriale di Massa Carrara e poi anche negli altri territori.

“Siamo tutti convinti – evidenzia il direttore generale dell’azienda Usl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani – che la battaglia si vince prima di tutto sul territorio e per questo stiamo aumentando il numero di letti di cure intermedie e stiamo individuando sempre nuove strutture in grado di accogliere pazienti Covid in condizioni non gravi”.

“Un’altra soluzione – prosegue il direttore generale – è quella degli alberghi sanitari, per la cui istituzione stiamo stipulando convenzioni in tutti gli ambiti territoriali. Come previsto dall’ordinanza firmata dal presidente della Regione Enrico Rossi (la numero 15 del 18 marzo scorso) in raccordo con le prefetture e tutti i Comuni, la Asl sta lavorando per avere a disposizione alberghi e hotel che potranno ospitare chi non dispone di condizioni di sicurezza a casa propria, evitando così il contagio intrafamiliare ed alleggerendo il carico degli ospedali e garantire un livello di cura intermedia per i malati di coronavirus in sicurezza e in isolamento. Nella nostra Azienda abbiamo già 151 posti attivi ed altri 129 in corso di convenzione”.

A Lucca fra gli alberghi convenzionati dall’1 di aprile c’è, con 22 posti, l’hotel Bernardino in via di Tiglio.