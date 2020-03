Coronavirus, 4 contagiati in più a Lucca e Capannori

Sono arrivati nel pomeriggio i dati di dettaglio della Asl Toscana Nord Ovest sui contagiati in provincia di Lucca, che non coincidono con quelli della Regione perché non coincide l’arco temporale della comunicazione.

Il dato di dettaglio parla di una netta maggioranza di casi, sui 41 segnalati, in Versilia, dove sono stati 30.

Di questi 30 9 sono a Pietrasanta, 8 a Viareggio, 4 a Camaiore, Massarosa e Seravezza, uno a Forte dei Marmi. Nella Piana di Lucca 4 si riferiscono al comune capoluogo e a Capannori, due ad Altopascio. Uno il caso in Valle del Serchio, quello segnalato a Benabbio nella serata di ieri dal Comune.

Nell’area vasta nord ovest sono 106 i casi in più rispetto a ieri. I ricoveri ad oggi sono 345, di cui 76 in terapia intensiva.

Dal monitoraggio giornaliero sono infine 5201 le persone in isolamento domiciliare su tutto il territorio dell’azienda.