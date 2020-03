Coronavirus, lutto a Viareggio per la morte di Antonio Montaresi

È un volto noto della comunità viareggina l’uomo di 69 anni deceduto a causa del coronavirus a Viareggio.

Si tratta di Antonio Montaresi, torrelaghese, confratello della Misericordia di Viareggio. Lascia la moglie Gabriella, con cui era sposato da 40 anni e i figli Elisa, già consigliera comunale di Viareggio e Andrea, stimatissimo collega giornalista. A tutta la famiglia va l’affettuoso abbraccio della redazione di Lucca in Diretta.

Commosso anche il ricordo della città. Fra i primi il capogruppo Pd in Consiglio, Luca Poletti: “Antonio era una persona perbene e gioviale – ha detto – Un lavoratore e un padre straordinario. Abbiamo sperato che tutto potesse risolversi per il meglio ma purtroppo non è andata così. A Gabriella, Elisa e Andrea voglio dire che Antonio era portatore di valori forti. Valori che sono la nostra bandiera e speranza. Valori che ci aiuteranno a sconfiggere insieme questo nemico invisibile e subdolo”.

Cordoglio anche da Riccardo Brocchini e dal Pd della Versilia: “Una giornata drammatica per il Partito Democratico della Versilia, costretto a salutare un altro amico, iscritto al circolo del Pd di Torre del Lago, Antonio Montaresi. Una persona amata, benvoluta nella sua comunità, ricordata per i suoi valori profondi, oltre che per la sua simpatia. Una perdita dolorosissima per la sua famiglia, composta dalla moglie Gabriella Biancalana e dalla figlia Elisa Montaresi entrambe iscritte attive del Pd Versilia e componenti di vari organismi, e del figlio Andrea. Elisa aveva solo da qualche tempo lasciato il suo incarico di consigliera comunale a Viareggio, per impegni personali. Il Pd della Versilia si stringe intorno alla famiglia e alla comunità torrelaghese in un sincero abbraccio”.

“La scomparsa di Antonio Montaresi, vittima del virus che sta causando lutti anche nel nostro comune ci fa sentire vicini in questo doloroso momento alla signora Gabriella, a Elisa, che ha rivestito il ruolo di consigliera comunale a Viareggio, al giornalista e presentatore Andrea e alla famiglia tutta”. Così intervengono Maria Domenica Pacchini, Massimiliano Baldini e Alessandro Santini del gruppo consiliare della Lega di Viareggio. “A nome del gruppo consiliare e della sezione Lega di Viareggio, porgiamo alla famiglia Montaresi le condoglianze più sentite”.