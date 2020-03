Coronavirus, Seravezza piange la morte di Paolo Costa

Coronavirus, Seravezza piange Paolo Costa.

È scomparso ‘il sindaco’, così era soprannominato, morto all’ospedale Cisanello di Pisa dove era ricoverato da giorni. Costa era figlio dello storico presidente dell’Anpi Moreno Costa, morto due anni fa e anche lui iscritto all’associazione locale.

A piangere Paolo anche la società del Seravezza Pozzi: “Tutti i dirigenti ed i giocatori della prima squadra si stringono vicino alla moglie, ai figli e a tutte le persone che, come noi, hanno voluto bene a Paolo soprannominato sindaco”.

Così il presidente della società Lorenzo Vannucci: “Ciao Paolo… Tanto si vince! Ti voglio ricordare così, con le parole che mi dicevi la domenica prima della partita, me lo dicevi con quel tuo modo semplice di una persona vera, libera e che amava la vita. Hai sempre sostenuto attivamente la squadra in casa e in trasferta con la tua presenza silenziosa e rispettosa, ma anche con la tua grande intelligenza. Ti voglio ricordare così. Ciao Paolo grazie per tutto. Tanto si vince!”.