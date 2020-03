Lotta al coronavirus, plauso per il ritorno in servizio del dottor Tomasi

Torna in servizio Alberto Tomasi, l’ex direttore del dipartimento di igiene e medicina del viaggiatore della Asl Toscana Nord Ovest e di recente collocato a riposo.

È stato uno di coloro che ha risposto alla chiamata del governatore Enrico Rossi indirizzata a medici e infermieri in pensione in questo momento difficile di emergenza sanitaria.

“Davvero una bella notizia – ha commentato il consigliere regionale, Stefano Baccelli – La notizia che francamente mi aspettavo non appena è stato deciso di utilizzare anche le professionalità dei medici in pensione per affrontare questa drammatica emergenza. Non avevo dubbio alcuno che Alberto avrebbe risposto presente alla chiamata. Abbiamo bisogno della sua professionalità, della sua esperienza e della sua autorevolezza”.

Soddisfatto anche il sindaco di Capannori e presidente della Provincia, Luca Menesini: “Sono molto felice – dice – della notizia che il già direttore del dipartimento di igiene dell’Asl Toscana Nord Ovest sia tornato operativo. L’ho chiamato per dirglielo di persona e abbiamo già avuto il primo scambio proficuo. Da giorni chiedo all’Asl una valutazione dei contagi sul territorio capannorese, perché convinto che il virus si sconfigga sul territorio. Della stessa opinione è il dottor Tomasi che già mi ha detto che studierà la situazione in modo meticoloso. Sono certo che insieme possiamo fare un gran lavoro nell’interesse di tutti“.