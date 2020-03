Coronavirus, contagi in calo: altri 11 tra Lucca e Capannori. In Valle del Serchio 10 altri positivi

Il dato dei nuovi casi di coronavirus in provincia di Lucca segue il trend nazionale e indica oggi (30 marzo) un sensibile calo dei tamponi positivi.

La Piana di Lucca

E’ ancora una volta la Piana a presentare il numero più alto di persone colpite dal virus: 11 anche oggi, 6 dei quali a Capannori e altri 5 registrati a Lucca. Numeri assai più contenuti rispetto a sabato scorso e già “ridimensionati” nella giornata di ieri. A Capannori i nuovi casi riguardano 4 uomini di 51, 72,75 e 88 anni e di 2 donne di 40 e 66 anni.

La Valle del Serchio

Preoccupa invece il caso della Rsa di Gallicano in Valle del Serchio: altri 5 sono risultati positivi nella giornata di oggi e alcuni dei 10 nuovi casi registrati in questa zona dall’Asl sono per l’appunto riferibili a questa situazione. Come già comunicato da alcune amministrazioni, scendendo nello specifico si sono registrati 2 casi a Barga, 1 a Bagni di Lucca, uno a Camporgiano – sempre legato alla residenza per anziani -, 2 a Gallicano, altri 3 a Minucciano e uno a Molazzana.

La Versilia

In Versilia dove si registra il decesso di una donna di 97 anni di Massarosa i casi sono stati in totale 9: 2 a Camaiore, uno a Forte dei Marmi, uno a Massarosa, altri 2 a Seravezza, uno a Stazzema e due a Viareggio.