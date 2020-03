Coronavirus, sono 71 i casi in Garfagnana: 16 i ricoverati

CORONAVIRUS - AGGIORNAMENTOAncora una buona notizia. Nessun caso di contagio a Castelnuovo. Il Sindaco fornisce i dati complessivi della Garfagnana. Grazie al nuovo decreto del Governo subito a disposizione 33.000 euro per le famiglie in difficoltà. Nei prossimi giorni saranno fornite le indicazioni per beneficiarne. Domani alle ore 12.00 bandiere a mezz’asta in tutti i comuni e un minuto di silenzio in ricordo di tutte le vittime. Il Sindaco inviata i cittadini all’adesione. Per ogni necessità è a disposizione il Centro Operativo Comunale aperto tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 18.00 raggiungibile al numero 0583 641368 Garantita una reperibilità 24 ore su 24 al numero di cellulare: 329 3813935.