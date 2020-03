Covid-19, c’è un nuovo tampone positivo a Fornaci

Emergenza Covid-19, aumentano i casi anche nel comune di Barga. C’è un nuovo tampone positivo a Fornaci: si tratta di un uomo legato alla donna 83enne risultata positiva pochi giorni fa.

A comunicarlo è la moglie sui social: “Comunico che a seguito dei tamponi per coronavirus legati al ricovero di mia nonna, mio marito è risultato positivo. Siamo già in quarantena da diverso tempo e soprattutto stiamo tutti bene. Visti i messaggi che ci stanno arrivando, approfittiamo per comunicare che non abbiamo nessun sintomo e stiamo veramente tutti bene. Grazie mille!”.