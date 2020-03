Covid19, altri tre tecnici al laboratorio di analisi

Superlavoro anche per il laboratorio di analisi di Lucca. Per l’emergenza covid19 sono in prima linea anche i tecnici della Microbiologia dell’ospedale San Luca. Per questo l’Asl – visto anche l’aumento di tamponi eseguiti – ha richiesta all’agenzia per il lavoro Orienta la proroga dei contratti in scadenza di due tecnici di laboratorio assegnati alle microbiologie di Lucca e Livorno fino al prossimo 31 maggio.

Contestualmente si chiede l’impiego anche di altri tre tecnici a tempo pieno su tre turni con decorrenza immediata e fino al 31 maggio prossimo.