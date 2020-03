Anche la Provincia di Lucca si è voluta stringere simbolicamente in un abbraccio ai familiari di tutte le persone cadute a causa del covid-19. In tutti i Comuni lucchesi infatti, oggi (31 marzo) le bandiere sono a mezz’asta e listate a lutto. Inoltre, intorno alle 12 è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime.

L’iniziativa, partita dalla Provincia di Bergamo, è stata accolta da Upi e Anci per onorare i defunti ed essere vicini ai loro familiari e ai loro cari in questo difficile momento. Un simbolo di solidarietà e vicinanza ai familiari di chi non è riuscito a superare l’infezione e di partecipazione nazionale al dolore delle comunità più colpite.

Nel Comune capoluogo, l’assessore alla cultura e sport Stefano Ragghianti, a nome di tutta la giunta Comunale, ha osservato il minuto di silenzio davanti alle bandiere abbrunate di Palazzo Orsetti. Nello stesso momento, il presidente della Provincia Luca Menesini, osservava il momento di raccoglimento di fronte al monumento ai caduti in piazza XX settembre.

Cerimonie si sono svolte anche in tutti i Comuni della Piana: a Porcari erano presenti il sindaco Leonardo Fornaciari, il vicesindaco Fanucchi, il presidente del Consiglio Comunale De Toffol e dei consiglieri Menchetti e Della Nina; ad Altopascio invece c’era il sindaco Sara D’Ambrosio con il comandante della polizia municipale, Italo Pellegrini.