Coronavirus, 8 nuovi casi a Lucca e Piana. Nuovo boom in Versilia

Continua ad essere la Versilia la zona più colpita dall’emergenza coronavirus in provincia di Lucca. A confermarlo sono i dati della Asl Toscana Nord Ovest, che parlano di 33 casi sulla costa su un totale di 42 tamponi positivi.

Nella piana di Lucca sono 4 i casi nel comune capoluogo, due a Capannori (due uomini di 61 e 82 anni) e Porcari (due uomini di 79 e 70 anni, uno dei quali assistito in ospedale).

Uno solo il nuovo caso positivo in Valle del Serchio, a Barga.

Si tratta di una donna di Filecchio, ha fatto sapere il sindaco Caterina Campani, che si trova ricoverata presso l’ospedale San Luca di Lucca, ma le cui condizioni, dice il sindaco, sono discrete.

Anche in questo caso si tratta di una situazione collegata alla cerchia dei contatti della Rsa di Gallicano. La donna si trovava dunque già in quarantena. Comunque sia, come di prassi, sono stati attivati tutti i protocolli sanitari di controllo.

In Versilia il boom è a Pietrasanta dove sono 14 i nuovi campioni positivi. 8 casi a Camaiore, 6 a Viareggio, 2 a Seravezza e Massarosa e uno a Forte dei Marmi.

La Versilia sale così a 339 casi positivi e si pone come una delle zone più colpite della Toscana. Viareggio sale a 103 tamponi positivi e 172 sono le quarantene.

Il bilancio del sindaco Giorgio Del Ghingaro

Nell’intera area vasta si sono registrati 109 nuovi casi positivi. Per quanto riguarda i ricoveri per Covid-19 ad oggi sono in totale – negli ospedali dell’azienda Usl Toscana nord ovest – 346, di cui 81 in terapia intensiva.

Dal monitoraggio giornaliero sono infine 5.86 le persone in isolamento domiciliare.