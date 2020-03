Furto di notte all’aula di informatica del Don Lazzeri Stagi

Ladri e vandali, in piena emergenza coronavirus svuotano l’aula di informatica alla scuola Don Lazzeri Stagi di Pietrasanta.

A darne notizia è la stessa scuola. “In un momento di grande difficoltà per il paese – si legge nella pagina Facebook dell’istituto – quando la solidarietà e la condivisione dovrebbero essere la cifra delle relazioni, il nostro istituto subisce un atto di sciacallaggio senza eguali. L’aula informatica dello Stagi è stata completamente svuotata del materiale che i ragazzi e i docenti utilizzavano per la didattica”.

“Rabbia, rammarico, delusione profonda – dicono dalla scuola – sono i sentimenti di tutti noi che ogni giorno ci sforziamo di dare il massimo con quello che abbiamo a disposizione. Partecipiamo con le bandiere a mezz’asta al lutto nazionale e a questo lutto che tocca noi e l’intera comunità educante”.

Questo il commento del Pd di Pietrasanta: “Il furto subito dall’Istituto Don Lazzeri Stagi è un atto di sciacallaggio incredibile che ci sentiamo di condannare fortemente – dicono – Questa gente dovrebbe solo vergognarsi per quanto commesso, in un momento di grande difficoltà del paese. Rubare in una scuola è ancora più grave perché si tolgono strumenti di studio e formazione ai nostri ragazzi. La nostra speranza è che le forze dell’ordine riescano ad individuare i colpevoli e rintracciare la merce rubata”.