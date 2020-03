Luccasenzabarriere piange la morte di Fiorella Gianrossi

Si è spenta nella giornata di ieri (30 marzo) dopo una lunga malattia all’età di 75 anni Fiorella Gianrossi, socia della associazione Luccasenzabarriere. I funerali, che si terranno in forma ristretta in ottemperanza alle misure prese per il contenimento della diffusione del coronavirus, si terranno domani (1 aprile).

Il presidente di Luccasenzabarriere Domenico Passalacqua ha voluto così ricordare Fiorella: “Esprimo il mio più sincero cordoglio al marito Elio e ai figli Sara e Marco per la scomparsa della cara Fiorella, una delle prime utenti dei nostri servizi. Mi duole profondamente non poter partecipare alle esequie della nostra cara Fiorella. Il nostro pensiero giungerà sicuramente a lei in questi giorni difficili”.

Al cordoglio si unisce l’intera redazione di Lucca in Diretta.