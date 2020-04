A Gallicano nuovo caso positivo al coronavirus

A Gallicano la paura non è alle spalle. La buona notizia di ieri che aveva fatto sperare – nessun nuovo caso positivo, nessuna evoluzione in negativo della situazione alla Rsa Paoli Puccetti – oggi è dovuta andare subito in archivio.

Si è infatti registrato un nuovo caso positivo al coronavirus. Ad annunciarlo sui social network è stato il sindaco David Saisi che dall’inizio dell’emergenza sta aggiornando passo passo la cittadinanza su Facebook.

Delicata la situazione alla Rsa, dove complessivamente sono 24 i contagiati dal virus.