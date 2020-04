Coronavirus, altri tre casi a Mologno e Fornaci di Barga

Altri tre casi positivi al coronavirus nel Comune di Barga. Si tratta di una donna di Mologno e due a Fornaci di Barga, due uomini dello stesso nucleo familiare. Tutti e tre i nuovi pazienti covid-19, godono comunque di condizioni di salute buone con sintomi lievi, fa sapere la prima cittadina Caterina Campani.

“Non si è capito se possano essere legati a casi precedenti, a focolai già esistenti, ma di sicuro – fa sapere la sindaca -, i contatti avuti con l’esterno per i tre erano già ridotti al minimo prima dei tamponi. In tutti i casi sono già stati predisposti tutti i protocolli relativi alle quarantene per i contati diretti. La situazione continua ad essere sotto controllo”, assicura la sindaca.

Campani ripete l’invito alla popolazione a tenere alta la guardia ed a restare a casa, limitando come al solito gli spostamenti a quelli necessari.