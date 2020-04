Prendeva il sole in spiaggia a Lido di Camaiore, denunciata

Nove denunce negli ultimi sette giorni. Sono questi i numeri frutto dell’attività di controllo sulle restrizioni legate all’emergenza coronavirus effettuati dalla polizia municipale di Camaiore.

Dal 25 al 31 marzo sono stati effettuati in totale 360 controlli sugli spostamenti con 9 denunce e relative sanzioni. In otto di questi casi è stato accertato che le persone erano fuori di casa per motivi non consentiti, mentre una signora è stata sanzionata perché trovata a prendere il sole sulla spiaggia di Lido di Camaiore, comportamento assolutamente non consentito.

Le attività commerciali controllate sono state 1466: non si sono rilevate violazioni sia per il divieto di assembramento, sia per le chiusure predisposte dal Dpcm delle attività non essenziali.