Torna a casa dalla Rsa, si ammala e contagia familiare

Altri due casi positivi al coronavirus a Molazzana. Entrambi legati alla Rsa Paoli Puccetti di Gallicano, dove sono risultati positivi in 24 tra degenti e personale sanitario. A darne notizia è il sindaco Rino Simonetti.

“Purtroppo il risultato dei due tamponi che aspettavamo hanno dato esito positivo. La persona in questione era stata dimessa giovedì scorso dall’Rsa e una volta tornata a domicilio, anche l’unico componente della sua famiglia ha iniziato ad avere sintomi influenzali”.

“Uno di loro stamattina è stato ricoverato all’ospedale San Luca, mentre l’altra persona si trova nella propria abitazione in condizioni stabili. Vi confermo che ad oggi nel nostro comune sono registrati 4 casi, tutti legati all’Rsa in questione, quindi tutti casi isolati da tempo. Nel bollettino di lunedì scorso veniva segnalato un caso a Molazzana ma si trattava di un errore di registrazione. Vi chiedo di mantenere la calma e di continuare ad avere un comportamento responsabile seguendo tutte le direttive che ci sono state date. Un augurio di pronta guarigione e un grande abbraccio a voi e alle vostre famiglie. Ricordatevi che non siete soli”