Coronavirus, primi due guariti a Castelnuovo

CORONAVIRUS - AGGIORNAMENTOAnche oggi nessun nuovo caso rilevato nel nostro comune. Finalmente i primi 2 guariti sanciti dal doppio tampone negativo. 5 persone ancora ricoverate ma continuano le dimissioni dall’ospedale. Iniziata la raccolta delle istanze per ricevere i buoni spesa. Le famiglie in difficoltà sono invitate a presentare la domanda scaricabile dal sito del comune. L’amministrazione inviata i cittadini e le imprese a contribuire per incrementare il fondo e dare continuità agli aiuti. Ecco l’IBAN per contribuire: IT 57 M 03242 13799 T20990000014L’amministrazione impegnata a ricercare e sistemare personal computer da privati e aziende da dare in uso agli studenti bisognosi per poter seguire le lezioni on line. Per ogni necessità è a disposizione il Centro Operativo Comunale aperto tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 18.00 raggiungibile al numero 0583 641368 Garantita una reperibilità 24 ore su 24 al numero di cellulare: 329 3813935.