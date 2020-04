Marlia, protesta abitante: “Guanti gettati nella mia proprietà, chi di dovere provveda”

Protesta Franco Andreuccetti, ex consigliere della circoscrizione 7 del comune di Lucca, perché nella sua proprietà di Marlia, confinante con il supermercato Esselunga, vengono gettati rifiuti e in particolare guanti per la frutta che qualche incivile abbandona in quei campi limitrofi.

Con l’emergenza coronavirus in atto Andreuccetti chiede provvedimenti: “Continuano – dice – ad arrivare da tempo memomorabile regali di rifiuti provenienti dal supermercato stesso, in particolare una buona quantità di guanti usati per la frutta e la verdura, oltre a sporadiche cartacce di alimenti di vari genere. Ora però c’è il corona virus che è molto contagioso e pericoloso per la salute.A bbiamo anche una bimba di 5 anni che costretta a stare a casa e giocando nel giardino può accadere che senza protezione prenda in mano questi guanti usati. Chi mi assicura che non possano essere infetti? Chiedo quindi che chi di dovere,possa provvedere a far eliminare definitivamente questo problema,che in questo delicato momento

per la salute può essere pericoloso”.