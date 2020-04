Rsa, nell’area vasta 211 degenti e 53 operatori positivi

Duecento ventuno degenti e 53 operatori delle Rsa nell’area vasta dell’Asl Toscana Nord ovest positivi al coronavirus. E’ questo l’aggiornamento per la zona della nostra azienda sanitaria, sui tamponi effettuati nelle Rsa dal 29 marzo alla mezzanotte del 1 aprile.

In Toscana sono stati fatti 4.873 tamponi, e 667 (509 tra gli ospiti e 158 tra gli operatori, qualcosa più del 13 per cento) sono finora risultati positivi al Covid-19. In quattro giorni fa una media di oltre 165 casi al giorno. Complessivamente in tutta la Toscana sono stati eseguiti fino a ieri 3.028 tamponi sugli ospiti e 1.845 tra il personale delle strutture. Altri sono stati programmati e in corso nella giornata di oggi.

Per quello che riguarda l‘Asl Toscana nord ovest sono stati fatti complessivamente 1.567 tamponi: 1.105 ospiti e 462 operatori. Positivi: 211 ospiti e 53 operatori.