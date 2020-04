A Viareggio per cercare lavoro, sanzionato per le norme anticontagio

Polizia di Viareggio, proseguono i controlli per il rispetto delle norme anti-contagio.

Anche nella giornata di ieri (2 aprile) sono state controllate circa 30 autovetture e 60 persone, per tre delle quali è scattata la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 4 del decreto legge numero 19 del 25 marzo.

Nel dettaglio, un uomo è stato sanzionato perché trovato a portare il cane a passeggio ad un chilometro di distanza dalla propria abitazione; un altro, invece, è stato sanzionato in quanto, nonostante fosse residente a Viterbo, è arrivato a Viareggio in cerca di lavoro. L’ultimo dei tre, infine, è un uomo di origine marocchina fermato dalla squadra anticrimine del commissariato nelle vicinanze della pineta di Torre del Lago e trovato in possesso di una dose di cocaina. Per questo è stato anche segnalato per la detenzione della sostanza stupefacente.

I controlli proseguiranno in modo sempre più capillare anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione ai parchi e giardini pubblici che, si ricorda, sono inibiti all’accesso.