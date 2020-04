Coronavirus, morta un’altra ospite della Rsa di Gallicano

Coronavirus, morto un altro degli ospiti della Rsa di Gallicano. Il virus ha portato via anche Maria Pia Lucchesi, cittadina del Comune Borgo a Mozzano.

“Purtroppo questa mattina ci ha lasciati la signora Maria Pia Lucchesi, che era ricoverata nella Rsa di Gallicano – le parole del sindaco Patrizio Andreuccetti -. Ci ha lasciato, aveva contratto il Covid-19. Un abbraccio grande alla famiglia e un ricordo speciale per lei. Purtroppo ci ha lasciati a causa di questa bestia che sta colpendo il nostro paese. Dobbiamo continuare a lottare anche per le persone che hanno contratto il virus“.

“Ci sono anche buone notizie: una persona positiva del nostro Comune che si trova in ospedale sta meglio. Oggi non abbiamo nuovi casi di positività al coronavirus, ci sono tre tamponi in corso in attesa dei risultati. Speriamo che siano negativi”.