Coronavirus, sei nuovi contagiati in una residenza per anziani a Capannori

Anche una residenza per anziani nel Capannorese colpita dal contagio per il coronavirus. Lo annuncia il sindaco Luca Menesini nel dare il bilancio della giornata.

Già il bollettino dell’Asl Toscana Nord Ovest dava 21 nuovi casi fra Lucca e la Piana. Di questi 10 sono a Capannori e 6 si riferiscono agli anziani ospiti della residenza.

I contagiati di Capannori sono nel complesso due uomini di 87 e 104 anni, sette donne di 42, 46, 75, 78, 81, 86 e 87 anni e un bambino di 12 anni.

Un nuovo caso, un uomo di 49 anni e un guarito si registra invece nel territorio di Altopascio.

Sette i nuovi contagi nel Comune capoluogo, uno solo dei quali ricoverato in ospedale. “Dalle informazioni che riceviamo – dice l’assessore alla protezione civile, Francesco Raspini – sembra che la pressione sull’ospedale si sia un po’ attenuata visto che il numero di presone ricoverate è leggermente diminuito. Sia per il minor afflusso al pronto soccorso sia perché, viceversa, sta aumentando il numero complessivo di pazienti dimessi. Questo però non significa che è il momento di abbassare la guardia”.

“Per quanto riguarda i sei anziani che si trovano in una struttura privata – spiega Menesini – la Asl è già intervenuta con tutti i controlli del caso e li seguirà direttamente da lì, senza spostarli, perché è la soluzione più sicura per tutti“.

Dei 38 nuovi casi in provincia 21 sono a Lucca e nella Piana, uno in Valle del Serchio (a Bagni di Lucca) e 16 in Versilia. La Piana di Lucca quest’oggi ha registrato anche il decesso del 74enne di Porcari, Alfio Molendi.

In Versilia si sale così a 372 contagi e 587 sono le persone in quarantena. Tre i casi in più nella giornata a Viareggio che sale a 111 positivi. In 79 si curano a casa e 32 in ospedale. Le quarantene a Viareggio sono 203. Nel resto della Versilia nuovi casi a Pietrasanta (4), Camaiore e Seravezza (3 ciascuno), Massarosa (2) e Forte dei Marmi (1).