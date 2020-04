Covid-19, dimesso un altro paziente di Castelnuovo

Emergenza coronavirus, ancora buone notizie per Castelnuovo. Il sindaco Andrea Tagliasacchi, nel solito video giornaliero per i cittadini, comunica che anche oggi (4 aprile) non si è registrato nessun nuovo caso di contagio. C’è un’altra buona notizia: c’è un nuovo dimesso dall’ospedale. I ricoverati adesso sono 5, 27 i positivi.

Il sindaco ribadisce che tutto ciò “È il frutto di un impegno che deve continuare. Mi raccomando, stiamo a casa anche in queste giornate di sole pasquali. Non rendiamo vano lo sforzo di questi giorni”.

Per ogni necessità è a disposizione il centro operativo comunale aperto tutti i giorni dalle 8 alle 18 raggiungibile al numero 0583 641368. Garantita una reperibilità 24 ore su 24 al numero di cellulare: 329 3813935.