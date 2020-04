Lui, la moglie e la quarantena: i video del marito garfagnino diventano virali

In piena emergenza coronavirus è emerso il grande cuore della Valle del Serchio. Non solo la tanta solidarietà, ma anche un po’ di sana ironia per far sorridere tanti cittadini in questo momento difficile.

Sul web è diventato letteralmente virale il simpatico del garfagnino Federico Santini, che ironizza sulla convivenza in quarantena con sua moglie: “Aiuto, non ce la faccio più. Mi fa passare il folletto tre volte al giorno”. Il video ha scatenato i social ed è arrivato anche ai personaggi dello spettacolo: la simpatica scena, infatti, è stata condivisa anche da Valerio Staffelli, storica colonna di Striscia la Notizia.

Federico Santini è nato a Castelnuovo Garfagnana, classe 1981 e grande amante del rally. Santini ha debuttato nel 2006 con il Rally del Ciocco, alla guida di una piccola Renault Clio Williams N3 (iscritta nel gruppo A) preparata da lui stesso a casa, e impressionantemente, ha finito per vincere e diventare il numero uno della sua categoria.

Dopo la sorprendente vittoria, molte scuderie della sua zona si sono interessate al suo talento e hanno voluto aiutarlo. Da lì Federico ha continuato a competere e con grande tenacia a conquistare vittorie e ottimi piazzamenti. Adesso però ha vinto la coppa più grande: strappare un sorriso ai garfagnini e scacciare per un attimo il virus.