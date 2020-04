Rallenta la diffusione del contagio nella Piana: solo 4 casi in più, in Valle altri 7

Sono 19 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Lucca, in sensibile calo rispetto agli ultimi giorni. Le vittime attribuibili all’infezione da Covid19 e che in un primo momento sembrano essere tre sono in realtà soltanto due, nelle ultime 24 ore.

Stando agli accertamenti medici, infatti, la morte di un uomo di Lucca non sarebbe da attribuire al nuovo coronavirus. Erano invece risultati positivi al virus un 88enne di Capannori, Orfeo Nocetti, e un 75enne di Pietrasanta. L’Asl indica il decesso anche di una donna di 77 anni di Borgo a Mozzano, ma la morte risale a ieri ed è già stata appresa dal territorio.

Rallentano fortemente i nuovi casi positivi di coronavirus nella Piana di Lucca: 2 sono a Capannori, altri 2 a Lucca.

Nella Valle del Serchio si devono registrare 4 casi nel comune di Coreglia Antelminelli, uno a Barga, uno a Gallicano e un altro a Minucciano.

Per quello che riguarda Barga il sindaco Caterina Campani tranquillizza: il caso è collegato ad un nucleo familiare dove sono già presenti due positività e quindi è assolutamente circoscritto visto che già era stata applicata la quarantena.

“La situazione continua quindi ad essere ampiamente sotto controllo per il momento – afferma il primo cittadino -. Tanto dipenderà anche da quanto riuscirà a fare la popolazione tutta. Ora più che mai è fondamentale il rispetto delle regole ed il primo cittadino ha rinnovato l’invito: bisogna continuare a stare a casa. La primavera, l’imminente Pasqua, non sono ragioni per abbassare la guardia. La guerra si vince solo continuando a rispettare le regole”.

In Versilia si contano invece 8 nuovi positivi complessivi: 4 a Viareggio, uno a Seravezza, due a Pietrasanta e uno a Camaiore.