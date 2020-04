Beccato a spasso con 11 dosi di cocaina

Passeggia in via Marco Polo a Viareggio, in piena emergenza coronavirus, e in tasta ha 11 dosi di cocaina, per il peso complessivo di 11 dosi.

E’ finito così nei guai nell’ambito dei controlli dei carabinieri di Viareggio per il rispetto delle misure contro il contagio un 42enne di origini marocchine e già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, fermato dai militari, non ha saputo fornire alcun buono motivo perché si trovasse in zona e i militari hanno approfondito la situazione e lo hanno perquisito. Nel giubbotto aveva le dosi di cocaina.

Oltre ad essere stato sanzionato amministrative per la violazione delle misure ed è stato denunciato alla procura per la droga. Lo stupefacente è stato sequestrato.