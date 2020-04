Fanno un party e ballano nella barca: 7 nei guai

Aumentano in Versilia le violazioni delle misure per contenere il contagio da coronavirus. Nelle giornate di sabato e domenica sono state controllati veicoli e persone a piedi, per un totale di oltre cento individui.

Continuano ad essere numerosi i comportamenti illeciti di una parte della popolazione che, senza giustificato motivo, si allontana dalla propria abitazione, contravvenendo alle importantissime regole comportamentali in vigore.

In particolare, sono state sanzionate ben 25 persone perché trovate a spasso molto lontani da casa senza nessuna delle motivazioni contemplate ed ammesse dal decreto.

Tra le persone sanzionate ci sono, inoltre, 7 componenti degli equipaggi di due imbarcazioni ormeggiate all’interno di un cantiere nel porto di Viareggio.

Nel dettaglio, nel corso della serata di sabato, agenti della polizia di stato, transitando nei pressi del mercato ittico hanno udito della musica ad alto volume provenire dalla banchina limitrofa.

Gli agenti, pertanto, si sono avvicinati e hanno constatato con grande incredulità la presenza di sette persone intente a bere alcolici e ballare, avendo persino allestito tutto il necessario per il barbecue.

Tutti quanti, stranieri e facenti parte dell’equipaggio di un’imbarcazione momentaneamente ormeggiata all’interno del porto di Viareggio, sono stati identificati e sanzionati.

Le altre motivazioni di contestazioni sono state le più variegate e differenziat : distanze esagerate dalla propria abitazione per portare a spasso i cani, spesa effettuata in supermercati lontanissimi dai propri domicili, una donna empolese in gita a Viareggio.

Il diktat continua ad essere quello di rimanere in casa.