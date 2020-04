In giro senza validi motivi, 5 denunce in Mediavalle

Emergenza coronavirus, il sindaco di Borgo a Mozzano e presidente dell’Unione Comune della Mediavalle, Patrzio Andreuccetti, aggiorna i cittadini sulle ultime novità sul territorio. In tutti i comune della Mediavalle sono in arrivo le mascherine: da mercoledì (8 marzo) partirà la consegna casa per casa. Andreuccetti invita ancora una volta a stare a casa: ieri (5 aprile) sono stati fatti 5 verbali a persone in giro senza giustificato motivo.

“Per fortuna sono diversi giorni che non ci sono positivi a Borgo a Mozzano – le parole di Andreuccetti -, ma non dobbiamo abbassare la guardia: oggi più di ieri dobbiamo rispettare le regole, su questo punto non transigo. Ieri la nostra municipale ha fatto 5 verbali a persone che erano in giro senza giustificato motivo. Non solo nel nostro comune: 2 verbali sono stati fatti a Bagni di Lucca. Ringrazio tutte le forze dell’ordine per il loro sforzo”.

Pronti i buoni alimentari a Borgo: “Sono pronti i buoni spesa, che saranno dati alle persone in difficoltà economiche. Potranno essere spesi nei negozi del nostro comune. Un messaggio importante in termine di solidarietà e anche del rilancio dei negozi locali”.

Sulla questione delle mascherine: “Stiamo per rendere operative le mascherine consegnate del territorio. I comuni della Mediavalle le distribuiranno casa per casa da mercoledì. Nella prima mandata ce ne sono due a persona, poi dopo Pasqua verrà data un’ulteriore mano. Ricordo – conclude Andreuccetti – che le mascherine in Toscana saranno obbligatorie”.