La farmacia Biagi dona mascherine alla polizia stradale

La Farmacia Biagi di S. Leonardo in Treponzio dona mascherine e gel disinfettante alla polizia stradale.

In questa battaglia contro un nemico invisibile, ogni gesto viene apprezzato particolarmente perché fa emergere il senso della comunità, dove nessuno deve sentirsi abbandonato a sè stesso.

In quest’ottica anche la Farmacia Biagi di S. Leonardo in Treponzio, nel comune Capannori, ha deciso di fornire un personale contributo, donando alla polizia stradale 150 mascherine chirurgiche e 3 litri di gel disinfettante per le mani, destinate al personale impegnato nelle attività di presidio e controllo del territorio provinciale.