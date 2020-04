Nuovi positivi in calo, saranno giorni decisivi

Una settimana decisiva per capire cosa bisognerà aspettarsi sul fronte del numero dei contagi, in provincia di Lucca. Sembra che i prossimi giorni daranno una indicazione precisa e lo si evince dall’analisi dei grafici che indicano gli aumenti giornalieri dei casi.

Ne è convinto il comune di Viareggio che ha diffuso il grafico su Facebook: “L’oscillazione è dovuta al fatto che non sappiamo con che ordine e con che priorità vengono analizzati i tamponi nei territori. Quello che si può vedere è che, nonostante resti un dato oscillante, tutte e 3 le curve non stanno più raggiungendo i numeri elevati di qualche giorno fa. Non resta che sperare in ulteriori conferme dai dati di questa settimana“.