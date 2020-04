Viareggio, ecco il nuovo commissario Roberta Frangiosa

Il questore Dalle Mura oggi ha dato il benvenuto al commissario Roberta Frangiosa, che ha appena ultimato il corso per funzionari alla scuola superiore di polizia a Roma, già ispettore alla polizia di frontiera di Fiumicino, la quale sostituirà il commissario capo Giovanni Calagna, che dopo oltre due anni al Commissariato di Viareggio si trasferirà nei prossimi giorni a Pavia dove dirigerà la Squadra Mobile.

A loro si aggiunge il neo Commissario Gerardo Magliulo, già responsabile dell’Ufficio controllo del territorio, che da oggi è stato promosso al nuovo grado dopo 32 di servizio.

A tutti e tre va l’in bocca al lupo del questore per la nuova esperienza.

Si segnala, inoltre, che in questo periodo di emergenza, il posto di polizia dell’Ospedale Versilia è stato rinforzato con l’assegnazione di un ispettore già in servizio al commissariato.