Coronavirus, morto nella notte un paziente di Montecarlo

Un lutto, per coronavirus, a Montecarlo. Ad annunciare il decesso di uno dei montecarlesi ricoverati per il contagio è il sindaco, Federico Carrara.

“Pensavo, speravo di non doverlo mai comunicare – dice il primo cittadino – invece eccomi qua ad informare tutti voi della scomparsa di un nostro concittadino, persona apprezzata e stimata da amici e colleghi. Un grande abbraccio va alla moglie che in queste settimane ha sostenuto e supportato il consorte da casa, senza avere la possibilità di assisterlo personalmente”.

“Credete che nei giorni scorsi, in cui ho avuto modo di sentire la moglie, le speranze che il nostro concittadino riuscisse a superare le problematiche erano reali – prosegue Carrara – Invece nella notte è arrivata la triste comunicazione da parte dei sanitari”.

“Non siamo invulnerabili, non siamo immuni – conclude il sindaco – Credo che questo ci servirà per capire che la situazione è molto grave e non va assolutamente sottovalutata. Purtroppo quello che non pensavamo possibile accade. Vi prego quindi di seguire le regole, di uscire solo per lo stretto indispensabile, di mettere in atto tutte le misure igieniche suggeriteci, di restare a casa, perchè solo così possiamo affrontare questa emergenza che attanaglia il nostro paese”.