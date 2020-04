A spasso senza validi motivi, 10 multati a Viareggio

Centocinquanta persone controllate e 10 multate nei controlli sul rispetto delle misure contro la diffusione del contagio del coronavirus a Viareggio da parte del commissariato. Per queste 10 persone è scattata la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 4 del decreto legge 19 del 25 marzo scorso.

Anche in queste ultime ore la classifica dei “ furbi”, quindi aumenta, con motivazioni banali e grossolane.

Tre persone sono state trovate nella stessa auto per andare a fare un giro. Una coppia era a circa 6 chilometri dalla propria abitazione per prendere un po’ d’aria. Altri sono stati in auto in via Aurelia, in giro “sperando” di non essere fermati;

Pizzicata anche una donna, venuta da Roma , che cercava locandine “per trovare casa”, nei guai anche una coppia venuta da Massa “a fare la spesa”. E’ stata beccata anche una pisana in giro a Viareggio, alla quale è stata contestata una contravvenzione raddoppiata, in quanto già contravvenzionata a Pisa per il decreto “covid”.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni e in modo sempre più serrato.

“Si ricorda, tuttavia – scrivono dal commissariato – che stare a casa in questo momento, oltre a rappresentare l’unica vera forma di tutela per la salute individuale, consentirebbe agli operatori delle forze dell’ordine, troppo spesso impegnati nelle contestazioni ai danni di cittadini irresponsabili, di occuparsi a pieno regime della tutela della salute collettiva, prestando soccorso pubblico a quanti versano in reali situazioni di difficoltà”.