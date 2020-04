Fiamme nella notte in alcune baracche in via della Fontanella a Viareggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, dopo la richiesta d’intervento arrivata attorno alle 22.

Le baracche sono andate distrutte e nell’incendio è rimasto coinvolto il bestiame che si trovava all’interno delle stesse. Sul posto anche polizia e carabinieri. Le cause dell’evento, che si è concluso intorno alle 00,20, sono da accertare e nessuna persona risulta coinvolta.