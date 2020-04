Un altro bel gesto di solidarietà per il personale sanitario dell’ospedale San Luca.

A farlo è stato Simone Bechelli, titolare della pizzeria Puppo Appera.

“Tre anni fa – spiega – sono stato ricoverato al San Luca per una miopericardite causata probabilmente da un virus influenzale. Per questo ho preparato 18 metri di pizza, la ho inscatolata in 45 contenitori e li ho portati al San Luca e dare la mia pizza a tutti i reparti”.

“Non è molto ma è la mia passione è questa – commenta – e l’unica cosa che potevo fare era portare un trancio di pizza ed un sorriso”.

Il gesto è stato molto apprezzato da medici, infermieri e Oss del San Luca che hanno ripostato il momento conviviale con la pizza del ristoratore di Segromigno in Monte.