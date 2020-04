Coronavirus, contagi stabili. Quattro morti in più in provincia di Lucca

Coronavirus, aumento stabile in regione dei nuovi casi. I dati che arrivano dall’ente sembrano confortanti per la provincia di Lucca, dove si registrano solo 8 tamponi positivi in più rispetto a ieri.

Il dato dei decessi, invece, è superiore a quello degli altri giorni: si registrano infatti 46 morti in più rispetto a ieri, ma 19 di questi risalgono ai giorni scorsi. Di questi 4 riguardano la provincia di Lucca.

Decrescono ancora i ricoveri ordinari (sono 1011, -27 rispetto a ieri, quando si registrava già un -28 rispetto al giorno precedente); restano stabili quelli in terapia intensiva che sono 256.

Ad oggi sono dunque 6727 i contagiati dall’inizio dell’emergenza. 159 sono finora le guarigioni virali, 292 le guarigioni cliniche e 454 i decessi. I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 5822.

Di 6727 casi fino ad oggi risultati positivi al test, questa è la suddivisione per provincia di segnalazione, che non sempre corrisponde necessariamente a quella di residenza: 2.069 Firenze, 468 Pistoia, 357 Prato (totale Asl centro: 2.894), 988 Lucca, 798 Massa-Carrara, 613 Pisa, 358 Livorno (totale Asl nord ovest: 2757), 310 Grosseto, 363 Siena, 403 Arezzo (totale sud est: 1.076).

Dall’1 febbraio ad oggi nei laboratori toscani sono stati effettuati in tutto 72001 tamponi, su 61206 persone (in alcuni casi sono stati effettuati più test per lo stesso paziente). Tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, 6540, solo in parte processati, per la carenza di reagenti verificatasi ieri.

Dal monitoraggio giornaliero sono invece 16392 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana: 7938 nella Asl centro, 7177 nella Asl nord ovest, 1277 nella Asl sud est.