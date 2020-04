Coronavirus, solo tre casi positivi nella Piana di Lucca

Sono leggermente più alti, ma in linea con quelli della Regione, i numeri dei contagi da coronavirus segnalati dall’Asl Toscana Nord Ovest.

In 24 ore sono 14 i nuovi contagi segnalati e 4 i decessi, tutti in Versilia.

Tre i casi registrati nella Piana di Lucca, due a Capannori e uno a Lucca. Uno il tampone positivo nuovo in Valle del Serchio, a Barga (ma sono già stati segnalati altri tre casi fra Gallicano e Castelnuovo dai rispettivi sindaci), dieci quelli in Versilia: 5 a Viareggio, 3 a Stazzema e due a Pietrasanta.

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest continua ad aumentare in maniera consistente il numero dei guariti: si sono registrate finora 60 guarigioni virali e 106 guarigioni cliniche.

Per quanto riguarda i ricoveri per Covid-19, inoltre, ad oggi sono in totale – negli ospedali dell’azienda Usl Toscana nord ovest – 296 di cui 72 in terapia intensiva.

Dal monitoraggio giornaliero sono infine 7177 le persone in isolamento domiciliare su tutto il territorio dell’azienda Usl Toscana nord ovest.