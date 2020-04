Giornata impegnativa sul fronte incendi in Toscana. Sono riprese oggi le fiamme a Biecina di Villa Basilica dove un incendio si era sviluppato nella giornata di ieri. Come segnalato dalla Soup, sala operativa del servizio anticincendi, sul posto sono intervenuti anche gli elicotteri regionali.

Numerosi i lanci dell’elicottero e interventi di squadre del coordinamento volontariato toscano e degli operai dell’Unione dei Comuni della Mediavalle. Qui sono bruciati circa 10 ettari di sottobosco di castagno.

Da metà pomeriggio è in fiamme anche il bosco nella zona di Nocchi di Camaiore. La fumata, ben visibile dalla costa, ha destato allarme con numerose segnalazioni alla sala operativa regionale. Il sistema regionale si è subito attivato con invio di squadre del volontariato,.

Sul posto sono giunte tre squadre Anpas di Viareggio, due della Misericordia di Viareggio e Torre del Lago, due operai della Uc Versilia e i vigili del fuoco. Brucia una zona a macchia mediterranea e bosco di pino. A dare manforte dall’alto gli sganci dell’elicottero regionale. Attualmente la situazione è sotto controllo.

Si ricorda che è in vigore il divieto assoluto di abbruciamenti su tutto il territorio regionale fino al 15 aprile. Molti eventi in regione sono causati dal mancato rispetto di questo obbligo con sottrazione di forze importanti dall’emergenza Covid 19 e i relativi rischi connessi per gli operatori antincendio.