Turista canadese dona mascherine ai comitati sanità di Lucca

Una donazione da una signora canadese ai Comitati sanità. “La signora – si legge nella nota – che non ritiene necessario rendere noto il suo nome, ci ha fatto pervenire un congruo numero di mascherine da donare alla comunità”.

“Un segno di vicinanza, un gesto d’amore che la nostra ospite, un po’ anche concittadina – dicono dai comitati – non turista mordi e fuggi, ha voluto compiere nei confronti della città di Lucca e di quanti la vivono, che attraverso i suoi soggiorni ha imparato a conoscere e stimare. In questi momenti di grande tristezza e disorientamento, questo gesto di amicizia è comunque un piccolo segnale di speranza in un futuro mondo solidale che a volte si fatica ad immaginare”.

“Come Comitati sanità Lucca – dicono – destineremo le mascherine alle Rsa lucchesi, luoghi che ospitano, qui come in tutta l’Italia, persone fragili e bisognose di particolare attenzione e protezione. Nei prossimi giorni, col supporto della protezione civile, che ringraziamo, le mascherine saranno consegnate ad alcune strutture. E questa piccola vicenda, tra le tante iniziative di questi giorni, rimarrà a ricordare il particolare rapporto di affetto che lega i nostri ospiti stranieri alla città”.