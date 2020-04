Coronavirus, 30 i casi a Barga. Campani: “Restate a casa”

Emergenza Covid-19, il sindaco di Barga Caterina Campani invita i cittadini a rimanere a casa anche durante la Pasqua con un video-appello alla responsabilità. Saranno intensificati i controlli delle forze dell’ordine. Il comune intanto ha raggiunto 30 casi positivi al virus: il primo cittadino informa che sono in corso altri tamponi.

“Anche questa settimana è stata molto intensa con la distribuzione delle mascherine e l’inizio di quella dei buoni spesa – esordisce il sindaco Campani -. Ringrazio tutti per il gran lavoro. I dati a livello nazionale stanno migliorando, ma non dobbiamo abbassare la guardia e vanificare tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora”.

“Sul nostro comune siamo a circa 30 casi positivi, probabilmente questo numero aumenterà: sono in corso altri tamponi. Non ci dobbiamo spaventare, la situazione è sotto controllo“.

“Dobbiamo restare a casa anche a Pasqua – prosegue il sindaco -: capisco che non sia facile, ma in questo momento deve prevalere il senso di responsabilità. In questi giorni verranno intensificati i controlli delle forze dell’ordine sul territorio. Il mio appello è quello di restare a casa”.

“Pasqua significa passaggio, l’augurio è quello che sia un passaggio verso una ritrovata quotidianità chen confido tornerà preso. Sono sicura che la apprezzeremo di più. Buona Pasqua a tutti: ai barghigiani all’estero, ai positivi del virus e i loro familiari e a tutti quelli impegnati in prima linea per combattere”