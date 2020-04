Coronavirus, i casi positivi sfondano quota mille in provincia di Lucca: 25 in più in un giorno

Sono venticinque i nuovi casi di coronavirus in provincia di Lucca, stando all’aggiornamento dell’Asl Toscana nord ovest che indica un dato leggermente superiore rispetto a quello della Regione, riferito alle 15 del pomeriggio di oggi (11 aprile) e che parla di un incremento di 18 unità. A livello provinciale il numero dei contagiati totale supera la quota dei mille casi.

Nella Piana e in Valle del Serchio i dati sui nuovi positivi sono in linea con gli ultimi giorni. In Versilia si devono registrare più casi, in totale 15. Due purtroppo i decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Ecco nel dettaglio i nuovi contagi in provincia. Per quello che riguarda la Piana i nuovi casi sono 5. Uno riguarda un paziente residente ad Altopascio, altri 4 sono invece a Lucca. Continua a crescere, per fortuna, il numero di pazienti lucchesi dimessi: oggi altri 6, per un totale di ricoverati Covid all’ospedale ormai inferiore a 60 pazienti.

In Valle del Serchio devono registrarsi 5 nuovi casi rispetto a ieri anche se alcuni erano già stati resi noti dalle amministrazioni locali tra ieri sera e la giornata di oggi. Stando comunque al prospetto Asl si evince un nuovo caso positivo a Bagni di Lucca, un altro a Castelnuovo di Garfagnana e altri 3 a Gallicano.

Quindici, si diceva, invece i casi in Versilia. Uno si registra a Camaiore, un altro a Forte dei Marmi, uno a Massarosa, altri 6 a Pietrasanta, 2 a Seravezza, uno a Stazzema e 3 a Viareggio.

Due nuovi decessi

Cinque i decessi registrati nel territorio dell’area vasta Asl Toscana Nord ovest, due dei quali in provincia di Lucca. Si tratta di Pio Berti, 77enne di Capannori, e di una 90enne di Camaiore.

I dati in Toscana

Sono invece 231 casi positivi rilevati oggi a livello regionale, un dato che porta il numero complessivo dall’inizio dell’epidemia a 6.958. I tamponi eseguiti oggi sono stato 3.755, che sommati a quelli svolti nei giorni precedenti fissa il numero complessivo a 75.756, quarta regione in Italia. I laboratori di microbiologia toscani nelle ultime 24h hanno analizzato complessivamente 5.188 tamponi. Si tratta di quelli con diagnosi certa e il numero complessivo si riferisce ad analisi effettuate in più giorni e che erano in attesa di essere processate.

La casistica grave continua a diminuire: il numero dei ricoveri generali si assesta a 1.234, di cui 237 in terapia intensiva. Complessivamente sono 33 in meno rispetto a ieri, di cui 19 in terapia intensiva, il dato più basso dal 26 di marzo.

Sono 13 i deceduti registrati oggi: 5 nella Asl nord ovest, 7 nella Centro ed 1 nella Sud est. Questo è il dato più basso a partire dal 30 di marzo ed assesta la Toscana al 6.7% di letalità (percentuale dei deceduti sui casi) , quasi la metà rispetto al dato nazionale (calcolato però alla data di ieri) che era del 12,8%.

Il fenomeno che emerge con maggiore positività per il futuro è il numero dei guariti che anche oggi sono 48 (499 in totale), un dato che da alcuni giorni, e lo sarà sempre di più, supera stabilmente quello dei deceduti. Sono 7.314 invece le persone in isolamento fiduciario nel territorio dell’Asl Toscana Nord ovest.